Гарик взвоет от отчаяния: бросившая Харламова Катерина Ковальчук без нижнего белья показала интимное

Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук некоторое время встречалась с Гариком Харламовым. Но недавно вскрылось, что шоумен по сию пору живет с бывшей женой в одном доме, и поклонники поняли, почему Ковальчук его бросила.

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Сама красавица Катерина не тратит время на выяснение отношений, а много работает. В декабре традиционно она, как и другие звезды, нарасхват. Накануне актриса отправилась на очередную вечеринку, и для этого нарядилась так, что у окружающих голова пошла кругом от ее красоты.

Ковальчук выбрала откровенное платье, которое едва держалось на теле красотки. Наряд с таким откровенным декольте загадочно крепился ниже плеч и открывал взору публики большой секрет звезды – она была без нижнего белья, поскольку бюстгальтер тут явно бы все испортил. Получилось очень эффектно, а Харламов просто взвыл где-то от отчаяния, что потерял такую красотку.