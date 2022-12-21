Виктория Боня в купальнике засветила округлый бюст у бассейна в Майами: в 43 года фигура богини

Однако на этот раз Боня прилетела в Майами. Она начала свой отдых с того, что отправилась к бассейну. В 43 года светская львица постоянно следит за фигурой. Она похудела не так давно, поэтому теперь мечтает вернуть объемы.

На этот раз Виктория запечатлелась в желтом купальнике. Она грациозно легла на шезлонге, вытянув ножки. телеведущая засветила округлый бюст в лифе-бандо.

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