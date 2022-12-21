Виктория Боня в купальнике засветила округлый бюст у бассейна в Майами: в 43 года фигура богини

Виктория Боня уже давно покинула скандальное шоу «Дом-2». Более того, она переехала жить в Монако. Там светская львица посещает вечеринки. Она живет с 10-летней дочкой Анджелиной. Недавно телеведущая отдохнула с ней в Швейцарии. А вот за 10 дней до Нового года она приехала в США. Звезда заявила, что готовится к восхождению в горы.
Однако на этот раз Боня прилетела в Майами. Она начала свой отдых с того, что отправилась к бассейну. В 43 года светская львица постоянно следит за фигурой. Она похудела не так давно, поэтому теперь мечтает вернуть объемы.
На этот раз Виктория запечатлелась в желтом купальнике. Она грациозно легла на шезлонге, вытянув ножки. телеведущая засветила округлый бюст в лифе-бандо.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Боня. Многие поразились тому, что она совершила такое длительное путешествие. «Ого, какая вы роскошная», «Ну прям богиня», «Вдохновляете своей фигурой», «Очень красивая грудь», «Видно, что вы следите за фигурой», — стали писать пользователи Сети.