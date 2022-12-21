Снова дала жару: Лолита в платье макси и туфлях Мэри Джейн оторвалась на вечеринке, заставив танцевать Лисовца

Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Global Look Press

Певица выступила на праздновании 20-летия журнала Hello. Она завела публику.

Лолита Милявская уже давно стала знаменитой. Она продолжает выступать на сцене и записывать новые треки даже в 59 лет. Более того, недавно артистка призналась, что у нее появился возлюбленный. Всего два года назад она пережила пятый развод. Звезда похудела после расставания, а также сменила имидж. 

В последнее время Лолита особенно часто выходит в свет. Осенью она выступала в Дубае. А вот 20 декабря артистка выступила на вечеринка журнала Hello, где собрались именитые персоны: Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Наталья Подольская и другие звезды. 

Праздник продлился до поздней ночи. Милявская щегольнула в черном платье макси и туфлях Мэри Джейн.  Примечательно, что она выступила на публике. 

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Лолита Милявская. Фото: соцсети звезды

Певица исполнила свои хиты. Она отпускала шутки со сцены. Многие не устояли и пустились в пляс. Под ее песни стал плясать Владислав Лисовец. 

«Какая классная», «Шикарно выглядит», «Ой, какая она зажигалочка», «Лолита только молодеет», «Все пришли в восторг», «А она не перестает удивлять», — прокомментировали кадры в Сети.

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