Снова дала жару: Лолита в платье макси и туфлях Мэри Джейн оторвалась на вечеринке, заставив танцевать Лисовца

Лолита Милявская уже давно стала знаменитой. Она продолжает выступать на сцене и записывать новые треки даже в 59 лет. Более того, недавно артистка призналась, что у нее появился возлюбленный. Всего два года назад она пережила пятый развод. Звезда похудела после расставания, а также сменила имидж.
В последнее время Лолита особенно часто выходит в свет. Осенью она выступала в Дубае. А вот 20 декабря артистка выступила на вечеринка журнала Hello, где собрались именитые персоны: Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Наталья Подольская и другие звезды.
Праздник продлился до поздней ночи. Милявская щегольнула в черном платье макси и туфлях Мэри Джейн. Примечательно, что она выступила на публике.
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Лолита Милявская. Фото: соцсети звезды
Певица исполнила свои хиты. Она отпускала шутки со сцены. Многие не устояли и пустились в пляс. Под ее песни стал плясать Владислав Лисовец.
«Какая классная», «Шикарно выглядит», «Ой, какая она зажигалочка», «Лолита только молодеет», «Все пришли в восторг», «А она не перестает удивлять», — прокомментировали кадры в Сети.