Снова дала жару: Лолита в платье макси и туфлях Мэри Джейн оторвалась на вечеринке, заставив танцевать Лисовца

В последнее время Лолита особенно часто выходит в свет. Осенью она выступала в Дубае. А вот 20 декабря артистка выступила на вечеринка журнала Hello, где собрались именитые персоны: Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Наталья Подольская и другие звезды.

Праздник продлился до поздней ночи. Милявская щегольнула в черном платье макси и туфлях Мэри Джейн. Примечательно, что она выступила на публике.

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