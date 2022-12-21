«Не давал опускать руки»: Люся Чеботина рассказала, как ЮрКисс вытащил ее из депрессии

Исполнительница Люся Чеботина поделилась подробностями романа с артистом ЮрКиссом. Знаменитость благодарна избраннику за поддержку.
Чеботина отметила, что долго шла к успеху. Иногда у Люси опускались руки. Она хотела сдаться и забыть о карьере певицы. Но рядом был ЮрКисс, который не давал будущей звезде погрязнуть в депрессивных мыслях:
«У меня были периоды, когда я была на пороге депрессии от безысходности. Все вокруг говорили, что я очень талантливая, но ничего глобального в карьере не происходило».
«Юра меня очень сильно поддерживал и не давал опускать руки, говорил, что все получится, нужно просто немного подождать. Так оно и произошло. Я безумно ему благодарна за то, что даже в самые тяжелые моменты он от меня не отворачивался, а помогал мне их преодолеть», — заключила Чеботина в беседе с starhit.ru.
Напомним, ранее коллеги Чеботиной рассказали о необычных подарках к Новому году.