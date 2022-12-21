«Не давал опускать руки»: Люся Чеботина рассказала, как ЮрКисс вытащил ее из депрессии

«Юра меня очень сильно поддерживал и не давал опускать руки, говорил, что все получится, нужно просто немного подождать. Так оно и произошло. Я безумно ему благодарна за то, что даже в самые тяжелые моменты он от меня не отворачивался, а помогал мне их преодолеть», — заключила Чеботина в беседе с starhit.ru.