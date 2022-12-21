«Человек устал от жизни»: Маша Распутина высказалась о судьбе Аллы Пугачевой

Певица Маша Распутина порассуждала о происходящем в жизни ее коллеги Аллы Пугачевой.
Исполнительница считает, что побег Примадонны был связан с отстраненным поведением знаменитости. В последнее время Алла Пугачева редко выбиралась в свет, не выступала и большую часть времени посвящала воспитанию детей. Эти факторы, по мнению Распутиной, повлияли на Пугачеву.
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«Может быть, человек устал от жизни и в свои годы испугался. А может быть, обстоятельства. Может быть, не поняла. Когда живешь маленьким мирком, на большой мир не обращаешь внимания», – заявила Распутина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».
Напомним, ранее Маша Распутина поделилась подробностями шоу «Аватар».