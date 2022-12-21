«Человек устал от жизни»: Маша Распутина высказалась о судьбе Аллы Пугачевой

Певица Маша Распутина порассуждала о происходящем в жизни ее коллеги Аллы Пугачевой.

Исполнительница считает, что побег Примадонны был связан с отстраненным поведением знаменитости. В последнее время Алла Пугачева редко выбиралась в свет, не выступала и большую часть времени посвящала воспитанию детей. Эти факторы, по мнению Распутиной, повлияли на Пугачеву.

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