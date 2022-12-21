С бывшей повидался? Павел Прилучный появился в школе на утреннике дочки и сына без молодой жены

Примечательно, что уже около месяца ходят слухи, что Брутян беременна. Она стала носить наряды свободного кроя. К слову, Прилучный уже успел стать папой. От первого брака с Агатой Муцениеце у него двое детей: сын Тимофей и дочка Мия. Они уже познакомились с новой женой папы.

Однако 21 декабря актер пришел на утренник в школу в одиночестве. Пока Брутян пьет чай дома со своей мамой, Павел поддержал своих детей. Он заснял, как танцует сын, а также подловил дочку на сцене в желтом костюме. Мия была смущена, но пела со всеми.

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