С бывшей повидался? Павел Прилучный появился в школе на утреннике дочки и сына без молодой жены

Павел Прилучный давно прославился на всю страну. Он снялся во многих фильмах и сериалах. Многие знают его по сериалу «Мажор». В этом году артист также снялся в картинах «Сны»,«Жизнь по вызову». А самое большое событие случилось в его личной жизни. Он сыграл свадьбу с новой возлюбленной Зепюр Брутян.
Примечательно, что уже около месяца ходят слухи, что Брутян беременна. Она стала носить наряды свободного кроя. К слову, Прилучный уже успел стать папой. От первого брака с Агатой Муцениеце у него двое детей: сын Тимофей и дочка Мия. Они уже познакомились с новой женой папы.
Однако 21 декабря актер пришел на утренник в школу в одиночестве. Пока Брутян пьет чай дома со своей мамой, Павел поддержал своих детей. Он заснял, как танцует сын, а также подловил дочку на сцене в желтом костюме. Мия была смущена, но пела со всеми.
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Поклонники восхитились тем, какой актер хороший отец. Многие отметили, что сын растет копией отца. А также пользователям Сети стало известно, увиделся ли Прилучный с бывшей женой. Обычно Муцениеце не пропускает важные события в жизни детей. Напомним, что у экс-супругов сохранились дружеские отношения.
Павел Прилучный с детьми. Фото: соцсети звезды