«Не успела попрощаться»: Брухунова рассказала о душевной боли после смерти отца

Жена юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, пооткровенничала со своими подписчиками в соцсетях. Женщина решила рассказать о том, как переживает утрату отца уже многие годы.
Брухунова потеряла одного из родителей, когда была ребенком. На днях Татьяна призналась, что хотела бы вернуться в день, когда папа был жив, чтобы вновь провести с ним те радостные минуты.
О семье жены комика известно мало. Она родилась в Туле, а ее воспитанием занималась мама и бабушка.
Накануне один из зрителей поинтересовался, какой день из жизни та хотела бы вернуть. Брухунова сразу вспомнила об отце.
«Он умер, когда меня не было в Туле. Я не успела попрощаться. Но за неделю до его ухода мы виделись. И я бы очень хотела вернуться в этот радостный день и вновь ощутить на своих плечах его теплые и крепкие руки», - поделилась сокровенным Татьяна.
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Татьяна пообщалась с подписчиками. Фото: соцсети
Недавно Брухунова, Петросян и их маленький сын Ваган отдохнули на Мальдивах. Жена юмориста поделилась впечатлениями и наблюдениями в личном блоге. По ее словам, она счастлива была оказаться с мужем вдали от суеты и повседневности. Звездная семья наслаждалась вкусной едой, чудесными видами, ежедневным купанием и прогулками на яхте.
До этого модница рассказала об еще одном поводе для гордости. Она поделилась с фанатами, почему взяла с собой в отпуск одежду только от русских дизайнеров. Татьяна подчеркнула, что в восторге от своего пляжного гардероба, вещи которого произведены в России.