«Не успела попрощаться»: Брухунова рассказала о душевной боли после смерти отца

Жена юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, пооткровенничала со своими подписчиками в соцсетях. Женщина решила рассказать о том, как переживает утрату отца уже многие годы.

Брухунова потеряла одного из родителей, когда была ребенком. На днях Татьяна призналась, что хотела бы вернуться в день, когда папа был жив, чтобы вновь провести с ним те радостные минуты.

О семье жены комика известно мало. Она родилась в Туле, а ее воспитанием занималась мама и бабушка.

Накануне один из зрителей поинтересовался, какой день из жизни та хотела бы вернуть. Брухунова сразу вспомнила об отце.

«Он умер, когда меня не было в Туле. Я не успела попрощаться. Но за неделю до его ухода мы виделись. И я бы очень хотела вернуться в этот радостный день и вновь ощутить на своих плечах его теплые и крепкие руки», - поделилась сокровенным Татьяна.

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