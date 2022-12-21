Использовала вместо перчаток: Стеша Маликова похвасталась модным и теплым аксессуаром

Дочь Дмитрия Маликова – Стефания Маликова – опубликовала в личном микроблоге фото зимнего аксессуара для рук.
Бизнесвумен показала модную вещь из новой коллекции своего бренда. Примечательно, что Стеша сама носит одежду, которую разрабатывает с командой.
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Наследница композитора отправилась в столичный ресторан после рабочего дня и не забыла модный аксессуар для рук с собой.
Стеша Маликова с модным аксессуаром. Фото: соцсети
Маликова отдала предпочтению простому образу для похода в ресторан. Свободные джинсы из светлого денима, а также черная базовая футболка заиграли по-новому после добавления к ним теплого аксессуара.
Митенки на руках Стеши смотрелись эффектно. Потому Маликова не стала снимать их даже по приходе в заведение.