Использовала вместо перчаток: Стеша Маликова похвасталась модным и теплым аксессуаром

Маликова отдала предпочтению простому образу для похода в ресторан. Свободные джинсы из светлого денима, а также черная базовая футболка заиграли по-новому после добавления к ним теплого аксессуара.

Митенки на руках Стеши смотрелись эффектно. Потому Маликова не стала снимать их даже по приходе в заведение.