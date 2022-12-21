«Нет сахарозаменителей и подсластителей»: в Роскачестве обнаружили лучший томатный сок

Стало известно, какую марку томатного сока советует к приобретению Роскачество.
В организации заявили, что в исследовании участвовало 36 отечественных марок сока из помидоров. Однако требованиям соответствовало только 14.
Лучшим среди лучших стал сок торговой марки Santal.
«В составе томатного сока нет сахарозаменителей и подсластителей (сахарина, цикламовой кислоты, аспартама и ацесульфама калия). В нем не обнаружены бензойная и сорбиновая кислоты, а также синтетические красители. В соке содержится достаточно мякоти. Кроме того, он не был разбавлен», – отметили в rskrf.ru.
Напомним, ранее россиянам рассказали, как правильно выбрать шампанское к новогоднему столу.