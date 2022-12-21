«Нет сахарозаменителей и подсластителей»: в Роскачестве обнаружили лучший томатный сок

Лучшим среди лучших стал сок торговой марки Santal.

«В составе томатного сока нет сахарозаменителей и подсластителей (сахарина, цикламовой кислоты, аспартама и ацесульфама калия). В нем не обнаружены бензойная и сорбиновая кислоты, а также синтетические красители. В соке содержится достаточно мякоти. Кроме того, он не был разбавлен», – отметили в rskrf.ru.