«Дерут меня так, что я ору»: Собчак развлекается в бане с двумя мужиками сразу

Ксения Собчак уже давно прославилась на всю страну. Она продолжает снимать новые ролики, брать интервью и вести светские рауты. Блондинка счастлива в браке с Константином Богомоловым. Еще до свадьбы она начала строить дом на Рублевке. Недавно там был завершен ремонт. Звезда, которая зарабатывает десятки миллионов рублей, решила похвастаться роскошью.
В особняке Собчак, прямо как в волшебном фильме о Гарри Поттере, есть тайная комната, где она хранит свои дорогие наряды. А так как ей нравится эстетика, телевизор в гостиной спрятан за отъезжающей картиной. Ксения показала народу настоящего Шагала, а также баню и хамам, на зависть Анастасии Волочковой.
Ксения Собчак. Фото: кадр из канала «Осторожно, Собчак»
Одним из любимых мест в доме для нее является баня. Она оформила ее в стиле рустик деревянная парных. Отдельное внимание Ксения уделила скамейке из сосны, которой более 100 лет. Она вспомнила, как ее парила Волочкова. Блондинка призналась, что любит пожестче.
«Я фанат бани, я парюсь каждую неделю с двумя банщиками. Прям дерут меня, как сидорову козу. Вот прям вениками, так, что я ору», – поделилась Собчак.
Она также отметила, что после процедур предпочитает охладиться. Для этого прямо в бане установлен ледогенератор.