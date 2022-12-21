«Дерут меня так, что я ору»: Собчак развлекается в бане с двумя мужиками сразу

Одним из любимых мест в доме для нее является баня. Она оформила ее в стиле рустик деревянная парных. Отдельное внимание Ксения уделила скамейке из сосны, которой более 100 лет. Она вспомнила, как ее парила Волочкова. Блондинка призналась, что любит пожестче.

«Я фанат бани, я парюсь каждую неделю с двумя банщиками. Прям дерут меня, как сидорову козу. Вот прям вениками, так, что я ору», – поделилась Собчак.