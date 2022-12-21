«Дерут меня так, что я ору»: Собчак развлекается в бане с двумя мужиками сразу

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды

Телеведущая давно не ходит по клубам и отдыхать теперь предпочитает в своем уютном гнездышке. Там она специально сделала баню, куда приглашает двух мужчин для утех.

Ксения Собчак уже давно прославилась на всю страну. Она продолжает снимать новые ролики, брать интервью и вести светские рауты. Блондинка счастлива в браке с Константином Богомоловым. Еще до свадьбы она начала строить дом на Рублевке. Недавно там был завершен ремонт. Звезда, которая зарабатывает десятки миллионов рублей, решила похвастаться роскошью. 

В особняке Собчак, прямо как в волшебном фильме о Гарри Поттере, есть тайная комната, где она хранит свои дорогие наряды. А так как ей нравится эстетика,  телевизор в гостиной спрятан за отъезжающей картиной. Ксения показала народу настоящего Шагала, а также баню и хамам, на зависть Анастасии Волочковой. 

Ксения Собчак. Фото: кадр из канала «Осторожно, Собчак»

Одним из любимых мест в доме для нее является баня. Она оформила ее в стиле рустик деревянная парных. Отдельное внимание Ксения уделила скамейке из сосны, которой более 100 лет. Она вспомнила, как ее парила Волочкова. Блондинка призналась, что любит пожестче. 

«Я фанат бани, я парюсь каждую неделю с двумя банщиками. Прям дерут меня, как сидорову козу. Вот прям вениками, так, что я ору», – поделилась Собчак.

Она также отметила, что после процедур предпочитает охладиться. Для этого прямо в бане установлен ледогенератор.

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