Теона в модной шубке: Бородина устроила шопинг с шестилетней дочкой в опустевшем ЦУМе

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В декабре Бородина уже успела нарядить елку и подарить дочкам новые наряды. Однако 21 декабря телеведущая решила отправится на шопинг. Она взяла с собой младшую наследницу Теону. Они поужинали в местном ресторане. Ксения удивилась, что в ЦУМе не было покупателей. Она даже наняла человека, который носил пакеты с покупками.

А вот ее шестилетняя наследница отметилась в модной шубке. Она ждет свой день рождения, так как обожает подарки.