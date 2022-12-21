Теона в модной шубке: Бородина устроила шопинг с шестилетней дочкой в опустевшем ЦУМе

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной в России. Она больше 18 лет ведет шоу «Дом-2», а также трудится в новых проектах. Примечательно, что телеведущая после развода с Крубаном Омаровым она стала чаще выходить в свет. Теперь звезда не торопится снова выходить замуж, а вот гонорары тратит с особой прытью.
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В декабре Бородина уже успела нарядить елку и подарить дочкам новые наряды. Однако 21 декабря телеведущая решила отправится на шопинг. Она взяла с собой младшую наследницу Теону. Они поужинали в местном ресторане. Ксения удивилась, что в ЦУМе не было покупателей. Она даже наняла человека, который носил пакеты с покупками.
А вот ее шестилетняя наследница отметилась в модной шубке. Она ждет свой день рождения, так как обожает подарки.
Дочка Ксении Бородиной. Фото: соцсети звезды