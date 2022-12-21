Подарки звезд перед Новым годом: Анне Калашниковой вручили сердце, а Лолиту оставили без телефона

А вот Лолита рассказала о неприятном сюрпризе перед Новым годом:

«У меня телефон украли к Новому году. Это был первый год, когда я вышла замуж, и решила, что не буду работать. Случилось все на даче у одного очень известного человека, куда мы пошли с мужем, я там ненавидела всех, кто пел, потому что пока я ела оливье, они деньги зарабатывали».