Подарки звезд перед Новым годом: Анне Калашниковой вручили сердце, а Лолиту оставили без телефона

Оказалось, Новый год может принести не только положительные эмоции и замечательные презенты российским знаменитостям.
Певицы Анна Калашникова и Лолита вспомнили самые неожиданные подарки к Новому году.
«Самый необычный подарок от моего ребенка, он делает это своими руками. Приготовил мне большое красивое сердце, на каждом его кусочке что-то нарисовал, попытался там написать пожелания. Он тогда не умел писать, попросил дедушку с бабушкой помочь написать «Мамуля, я тебя люблю». Это было очень мило», – отметила Калашникова.
А вот Лолита рассказала о неприятном сюрпризе перед Новым годом:
«У меня телефон украли к Новому году. Это был первый год, когда я вышла замуж, и решила, что не буду работать. Случилось все на даче у одного очень известного человека, куда мы пошли с мужем, я там ненавидела всех, кто пел, потому что пока я ела оливье, они деньги зарабатывали».
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«И я пошла смотреть салют, и во время этого у меня украли телефон. Я запомнила этот Новый год, муж потом подарил другой телефон. С тех пор сказала себе, что лучше буду работать в праздник», – процитировали певицу vnimanie.pro.
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