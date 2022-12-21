Прогуливается в футболке по зеленой аллее: Валерий Меладзе уехал из России без Альбины Джанабаевой

Известный исполнитель Валерий Меладзе в эти предновогодние дни покинул Россию. Судя по всему, у музыканта нет корпоративов. А возможно, он вернется в столицу накануне самого праздника.
В микроблоге старшей дочери Меладзе Инги появились снимки, доказывающие, что Валерий Меладзе находится в более теплой, чем Россия, стране.
На одном из фото Меладзе запечатлен в ресторане. Он позирует в кадре с дочерью, на втором - прогуливается по аллее, усаженной зелеными деревьями.
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Валерий Меладзе одет довольно легко. Он облачен в футболку и безрукавку. Компанию на прогулке ему составил зять.
Валерий Меладзе с дочерью Ингой. Фото: соцсети
Судя по всему, Альбины Джанабаевой рядом с Валерием Меладзе нет. Известно, что дочери музыканта от первого брака на дух не переносят вторую жену отца.
Валерий Меладзе (на фото слева) на прогулке. Фото: соцсети