Прогуливается в футболке по зеленой аллее: Валерий Меладзе уехал из России без Альбины Джанабаевой

Известный исполнитель Валерий Меладзе в эти предновогодние дни покинул Россию. Судя по всему, у музыканта нет корпоративов. А возможно, он вернется в столицу накануне самого праздника.

В микроблоге старшей дочери Меладзе Инги появились снимки, доказывающие, что Валерий Меладзе находится в более теплой, чем Россия, стране.

На одном из фото Меладзе запечатлен в ресторане. Он позирует в кадре с дочерью, на втором - прогуливается по аллее, усаженной зелеными деревьями.

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