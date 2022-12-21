Прогуливается в футболке по зеленой аллее: Валерий Меладзе уехал из России без Альбины Джанабаевой

Валерий Меладзе

Валерий Меладзе. Фото: Global Look Press

Известный музыкант Валерий Меладзе явно находится в теплых краях.

Известный исполнитель Валерий Меладзе в эти предновогодние дни покинул Россию. Судя по всему, у музыканта нет корпоративов. А возможно, он вернется в столицу накануне самого праздника.

В микроблоге старшей дочери Меладзе Инги появились снимки, доказывающие, что Валерий Меладзе находится в более теплой, чем Россия, стране.

На одном из фото Меладзе запечатлен в ресторане. Он позирует в кадре с дочерью, на втором - прогуливается по аллее, усаженной зелеными деревьями.

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Валерий Меладзе одет довольно легко. Он облачен в футболку и безрукавку. Компанию на прогулке ему составил зять.

Валерий Меладзе с дочерью Ингой. Фото: соцсети

Судя по всему, Альбины Джанабаевой рядом с Валерием Меладзе нет. Известно, что дочери музыканта от первого брака на дух не переносят вторую жену отца.

Валерий Меладзе (на фото слева) на прогулке. Фото: соцсети

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