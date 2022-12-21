Севастьянова в стрингах-ниточках обнажила свои «сочные» формы: весь пляж обомлел

На этот раз Севастьянова уехала в Монако. Она проводит время с подругами, так как рассталась со своим бойфрендом. Гимнастка теперь чаще делится пикантными кадрами. Она не стесняется демонстрировать свои формы. На этот раз Каролина обнажила свои прелести на пляже. Она позировала в черном бикини на завязках. Звезда блеснула изящными изгибами бедер и упругим декольте.

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