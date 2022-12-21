Севастьянова в стрингах-ниточках обнажила свои «сочные» формы: весь пляж обомлел

Каролина Севастьянова является художественной гимнасткой. Она уже давно завершила карьеру, но не перестает удивлять публику. 27-летняя спортсменка держит себя в форме и с легкостью садится на шпагат. Она полюбит подчеркивать достоинства фигуры. Звезда носит вечерние платья и облегающие лосины.
На этот раз Севастьянова уехала в Монако. Она проводит время с подругами, так как рассталась со своим бойфрендом. Гимнастка теперь чаще делится пикантными кадрами. Она не стесняется демонстрировать свои формы. На этот раз Каролина обнажила свои прелести на пляже. Она позировала в черном бикини на завязках. Звезда блеснула изящными изгибами бедер и упругим декольте.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали олимпийскую чемпионку комплиментами. «Просто красотка», «А можно быть такой крутой?», «Очень эстетично», «Стринги словно лопнут», «Ну вся словно слеплена талантливым художником», «Как развидеть это! Сплошная зависть», «Бедра невероятно соблазнительные», — прокомментировали пост подписчики.