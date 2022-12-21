«Таких, как вы, не полюбят нигде. Из Латвии вас пнут, это факт»: Чулпан Хаматовой вновь грубо указали на ее место

Журналист и блогер Михаил Шахназаров не скрывает своего неприязненного отношения к артистам, покинувшим Россию на фоне событий, происходящий в мире.

Часто в своем шоу на Youtube он критикует известную актрису Чулпан Хаматову, уехавшую в Латвию.

По мнению Михаила Шахназарова, этих знаменитостей ждут непростые времена и скитания по разным странам в поисках лучшей жизни.

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