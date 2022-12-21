«Таких, как вы, не полюбят нигде. Из Латвии вас пнут, это факт»: Чулпан Хаматовой вновь грубо указали на ее место

Журналист и блогер Михаил Шахназаров не скрывает своего неприязненного отношения к артистам, покинувшим Россию на фоне событий, происходящий в мире.
Часто в своем шоу на Youtube он критикует известную актрису Чулпан Хаматову, уехавшую в Латвию.
По мнению Михаила Шахназарова, этих знаменитостей ждут непростые времена и скитания по разным странам в поисках лучшей жизни.
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«Говорил с другом, который вхож в круг рижской богемы. Он сказал мне, что они все (Хаматова, Смольянинов и другие уехавшие российские артисты — прим. ред.) грустные такие, потому что начали понимать — отношение в Латвии к ним брезгливое. Они приехали туда как герои. На самом же деле они бросили то, что нажили не всегда честным путем, стали строить из себя мучеников.
Таких, как вы, не полюбят нигде. Из Латвии вас пнут, это факт. Потом вы окажитесь в Тбилиси, потом наверняка в Ереване. Вы понимаете, насколько сейчас все серьезно. Обратной дороги нет», - высказался Михаил Шахназаров.
По материалам Youtube-шоу «Шах и Мат».