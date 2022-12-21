Понтов много: Нелли Ермолаева стала ведущей «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева вновь появилась на проекте. На этот раз - в роли ведущей. Как сообщают паблики в Сети, знакомые с ситуацией на телестройке, Нелли Ермолаева на днях провела на реалити-шоу Лобное.

Поклонники проекта сейчас горячо обсуждают, мечтали они видеть в качестве новой ведущей «Дома-2» Нелли Ермолаеву, или нет. Высказывается мнение, что у брюнетки слишком много понтов.