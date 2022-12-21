Понтов много: Нелли Ермолаева стала ведущей «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева вновь появилась на проекте. На этот раз - в роли ведущей. Как сообщают паблики в Сети, знакомые с ситуацией на телестройке, Нелли Ермолаева на днях провела на реалити-шоу Лобное.
Поклонники проекта сейчас горячо обсуждают, мечтали они видеть в качестве новой ведущей «Дома-2» Нелли Ермолаеву, или нет. Высказывается мнение, что у брюнетки слишком много понтов.
«Нелли совсем не подходит на роль ведущей, лучше Камирен Элина или Либерж Кпадону», «Нашли кого брать! Как могут быть ведущими люди, у которых ничего не получается в личной жизни. Никак», «Конечно, лучше, чем Ермакова Надюша, но понтов много», - высказались в Сети.
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Напомним, на проекте ищут замену беременной Ольге Орловой, которая уходит в декрет. Лобное уже провели бывшие участники проекта Надежда Ермакова и Степан Меньщиков.