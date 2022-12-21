Волочкова выбрала платье на свою свадьбу и передумала ехать в Лапландию

Балерина Анастасия Волочкова снова собралась замуж за очередного своего ухажера. Сначала артистка решила отметить торжество в Лапландии, а потом решила, что и в России ей будет неплохо.

«Мы с Дмитрием хотели устроить свадьбу в Лапландии. Он сделал мне сюрприз: пришел ко мне в костюме Деда Мороза. Но, возможно, это будет не в Лапландии, а в Верхнем Устюге. Потому что в Лапландии — Санта-Клаус, а в Верхнем Устюге — наш Дед Мороз», - заявила она Teleprogramma.pro.

Волочкова напомнила, что на прошлой своей свадьбе с Игорем Вдовиным она поменяла пять платьев. А сейчас хочет остановиться на одном.

«На этот раз я решила просто надеть платье Снегурочки. Я хочу сделать из этого сказку! Я люблю сказки, люблю приключения и хочу быть Снегурочкой на своей свадьбе», - добавила балерина.

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