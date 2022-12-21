«Чернышов один не вытянет»: сбежавшая от больной матери дочь Заворотнюк пожаловалась россиянам

Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк уехала за границу с таинственным мужем. Однако все складывается не так, как Анна планировала.
Заворотнюк пожаловалась, что никак не может найти в Дубае квартиру для съема. Все не то, и все не так…
«Сумасшедший день. Ищем квартиру. Сегодня посмотрели шесть разных вариантов. Устали…» — сообщила дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Пользователи Сети, в свою очередь, негодуют, почему девушка не помогает замученному «отчиму» Петру Чернышову в уходе за Анастасией.
«Чернышов один не вытянет», - пишут люди в Интернете.
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