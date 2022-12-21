«Следующий Новый год будем встречать с лялькой»: Кристина Бухынбалтэ поставила Ваню Барзикова перед фактом

В Сети появился ролик, на котором запечатлен момент романтического свидания участников проекта «Дом-2» Кристины Бухынбалтэ и Ивана Барзикова.
Влюбленная парочка сидит за столиком под елочкой, тихо падает снег, Кристина и Ваня мирно беседуют.
«Я тебя очень люблю. Ты так изменилась, хоть в космос с тобой лети. Это дорогого стоит», — сказал Барзиков Бухынбалтэ.
Та решила, что можно брать быка за рога. Кристина заявила, что уже через несколько месяцев хотела бы подарить Ване Барзикову малыша.
«Мы встречаемся столько, сколько женщина вынашивает ребенка. Девять месяцев — это очень запоминающаяся дата. У нас все впереди. Наш первый Новый год совместный. Этот Новый год мы встречаем с Лео, а следующий будем встречать с лялькой», — выпалила Кристина Бухынбалтэ.
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Напомним, Кристина Бухынбалтэ на днях объявила Ване Барзикову о своей беременности. Правда, в этот момент она всего лишь выполняла задание, которое получила на проекте. Но судя по всему, Кристина Бухынбалтэ мечтает о настоящей, а не мнимой беременности.