«Следующий Новый год будем встречать с лялькой»: Кристина Бухынбалтэ поставила Ваню Барзикова перед фактом

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Напомним, Кристина Бухынбалтэ на днях объявила Ване Барзикову о своей беременности. Правда, в этот момент она всего лишь выполняла задание, которое получила на проекте. Но судя по всему, Кристина Бухынбалтэ мечтает о настоящей, а не мнимой беременности.