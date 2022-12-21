Семенович в платье с эффектом стройности поманила округлым декольте: подберите слюнки

В последнее время Анна много снимается. Она выступает на сцене и появляется на красных дорожках. Но певица не перестает удивлять поклонников. И 21 декабря она решила поделиться новым фото. Артистка покрасовалась в голубом платье на запах с эффектом стройности. Семенович блеснула своей грудью восьмого размера. При этом она подчеркнула свои изящные формы.

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