Семенович в платье с эффектом стройности поманила округлым декольте: подберите слюнки

Анна Семенович

Анна Семенович. Фото: соцсети звезды

Певица выгодной подчеркнула свое женственное тело.

Анна Семенович продолжает давать концерты. Бывшая солистка «Блестящих» выпускает новые песни и часто снимает клипы. Она предпочитает выглядеть женственно. В этом году артистка даже смогла выпустить белье под своим брендом. Она умело корректирует свои формы. Звезда не перестает следить за фигурой. 

В последнее время Анна много снимается. Она выступает на сцене и появляется на красных дорожках. Но певица не перестает удивлять поклонников. И 21 декабря она решила поделиться новым фото. Артистка покрасовалась в голубом платье на запах с эффектом стройности. Семенович блеснула своей грудью восьмого размера. При этом она подчеркнула свои изящные формы.

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Анна Семенович. Фото: соцсети звезды

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. Однако ее раскритиковали за фотошоп. «Уф, какая горячая», «Ну красивая и голубой цвет идет», «Если вы любите себя такой, какая есть, зачем тогда фотошопить фотки и убирать живот», «Словно тростинка», — стали писать подписчики.

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