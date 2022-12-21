Семенович в платье с эффектом стройности поманила округлым декольте: подберите слюнки

Анна Семенович продолжает давать концерты. Бывшая солистка «Блестящих» выпускает новые песни и часто снимает клипы. Она предпочитает выглядеть женственно. В этом году артистка даже смогла выпустить белье под своим брендом. Она умело корректирует свои формы. Звезда не перестает следить за фигурой.
В последнее время Анна много снимается. Она выступает на сцене и появляется на красных дорожках. Но певица не перестает удивлять поклонников. И 21 декабря она решила поделиться новым фото. Артистка покрасовалась в голубом платье на запах с эффектом стройности. Семенович блеснула своей грудью восьмого размера. При этом она подчеркнула свои изящные формы.
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Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. Однако ее раскритиковали за фотошоп. «Уф, какая горячая», «Ну красивая и голубой цвет идет», «Если вы любите себя такой, какая есть, зачем тогда фотошопить фотки и убирать живот», «Словно тростинка», — стали писать подписчики.