Цена ниже рыночной: Прохор Шаляпин срочно продает квартиру в центре Москвы – просит 30 миллионов рублей

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Прохор Шаляпин уточнил, что продает квартиру по цене, ниже рыночной. Он просит за нее тридцать миллионов рублей, тогда как цена на подобную недвижимость порядка сорока миллионов. Цену Прохор Шаляпин опустил, поскольку продать квартиру хочет как можно быстрее.