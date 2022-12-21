Вся мокренькая: Анфиса Чехова в розовых трусиках блеснула своими бедрами на Багамах в честь 45-летия

Анфиса Чехова уже давно стала популярной. Раньше она вела передачу для взрослых. Именно благодаря этому проекту брюнетка с формами прославилась. Теперь она ведет уже шоу о моде, а также много путешествует.

Примечательно, что телеведущая так и не нашла свою любовь. И это при том, что звезда много внимания уделяет внешности.