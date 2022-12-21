Вся мокренькая: Анфиса Чехова в розовых трусиках блеснула своими бедрами на Багамах в честь 45-летия

Анфиса Чехова уже давно стала популярной. Раньше она вела передачу для взрослых. Именно благодаря этому проекту брюнетка с формами прославилась. Теперь она ведет уже шоу о моде, а также много путешествует.
Примечательно, что телеведущая так и не нашла свою любовь. И это при том, что звезда много внимания уделяет внешности.
В декабря Анфиса снова уехала. Она решила провести время на Багамах. На этот раз телеведущая на райском курорте отпраздновала 45-летие. В честь такого события она выложила пикантное фото. В кадре Чехова предстала в трусиках розового цвета и футболке. Она зашла в море и окунулась. Звезда блеснула постройневшими бедрами.
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Анфиса Чехова. Фото: соцсети звезды
«45 лет! Полет нормальный. Оглядываясь назад, я вспоминаю, как в юности, увлекаясь биографией Мерилин Монро, я считала, что умереть в 36 лет – это отличная идея. Чтобы мир запомнил тебя Молодой и Красивой и никто не наблюдал за твоим увяданием.
Сейчас, в 45 лет, я понимаю, насколько глупой я была тогда, как не ценила жизнь и как мало знала о ее смысле! В 45-ть я выгляжу и чувствую себя гораздо лучше, чем в 30!» – написала Анфиса.
Поклонники были поражены тому, как она выглядит. Многие осыпали ее комплиментами.