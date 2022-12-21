«Клеопатра»: беременная Зепюр Брутян постреляла глазками на камеру — снимал Павел Прилучный

Актерская пара Зепюр Брутян и Павел Прилучный часто выходят в свет. Супруги стараются не пропускать публичных мероприятий, так как обожают быть в центре внимания и хотят, чтобы о них говорили поклонники.

Накануне состоялся очередной выход в свет, ради которого Зепюр Брутян сделала профессиональный макияж. В микроблоге она поделилась видео, на котором кокетничает перед камерой, стреляя глазками.

Поклонники тут же предположили, что видео снимает Павел Прилучный.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».