«Клеопатра»: беременная Зепюр Брутян постреляла глазками на камеру — снимал Павел Прилучный

Актерская пара Зепюр Брутян и Павел Прилучный часто выходят в свет. Супруги стараются не пропускать публичных мероприятий, так как обожают быть в центре внимания и хотят, чтобы о них говорили поклонники.
Накануне состоялся очередной выход в свет, ради которого Зепюр Брутян сделала профессиональный макияж. В микроблоге она поделилась видео, на котором кокетничает перед камерой, стреляя глазками.
Поклонники тут же предположили, что видео снимает Павел Прилучный.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Люблю себя такую», — кокетливо заметила под видео Зепюр Брутян.
Поклонники тут же смекнули — пришла их очередь сделать новую порцию комплиментов.
«Одна их самых красивых представительниц армянских девушек», «И правда, красавица, загляденье», «Глаза, в которых можно утонуть», «Клеопатра», «Глазами влюбленного оператора», — высказались в Сети.
Напомним, не так давно появились подтверждения того, что Зепюр Брутян и Павел Прилучный ждут ребенка. В окружении пары рассказали, что Зепюр Брутян беременна и стоит на учете в одной из элитных клиник Москвы.