«Клеопатра»: беременная Зепюр Брутян постреляла глазками на камеру — снимал Павел Прилучный

Зепюр Брутян

Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Актриса Зепюр Брутян продемонстрировала идеальный макияж.

Актерская пара Зепюр Брутян и Павел Прилучный часто выходят в свет. Супруги стараются не пропускать публичных мероприятий, так как обожают быть в центре внимания и хотят, чтобы о них говорили поклонники.

Накануне состоялся очередной выход в свет, ради которого Зепюр Брутян сделала профессиональный макияж. В микроблоге она поделилась видео, на котором кокетничает перед камерой, стреляя глазками. 

Поклонники тут же предположили, что видео снимает Павел Прилучный.

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«Люблю себя такую», — кокетливо заметила под видео Зепюр Брутян.

Поклонники тут же смекнули — пришла их очередь сделать новую порцию комплиментов.

«Одна их самых красивых представительниц армянских девушек», «И правда, красавица, загляденье», «Глаза, в которых можно утонуть», «Клеопатра», «Глазами влюбленного оператора», — высказались в Сети.

Напомним, не так давно появились подтверждения того, что Зепюр Брутян и Павел Прилучный ждут ребенка. В окружении пары рассказали, что Зепюр Брутян беременна и стоит на учете в одной из элитных клиник Москвы.

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