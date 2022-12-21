Пенсия станет больше: пожилым гражданам сообщили радостную новость под Новый год

Отмечается, что минимальная сумма пенсии в Москве составит 23 313 рублей. Но есть нюанс — такую выплату будет удостоен только тот человек, который проживает в столице на протяжении десяти лет. Подробнее о выплатах рассказала юрист Ирина Сивакова в своем паблике «Юридические тонкости».

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Она пояснила, что в столице России с 2023 года будут проиндексированы все выплаты, повышение составит 10%.