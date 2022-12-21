Бузова в экстремальном мини-платье засветила трусики на публике: не скрыла зону бикини

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она появляется на публике в броских нарядах. Для съемок телеведущая выбирает наряды, которые подчеркивают достоинства фигуры. А вот на красных дорожках она старается притягивать к себе все внимание, поэтому накануне в кожаном платье с почти голой грудью звезда появилась на премии.
Примечательно, что 20 декабря Ольга приехала на празднование 20-летия журнала Hello. На публике она щегольнула в белом костюме на голое тело. Артистка показала свое декольте. А вот потом она вышла на сцену уже в алом платье. Наряд экстремальной короткой длины не скрыл ее зону бикини. Бузова засветила свои трусы.
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За кулисами Ольга встретила Сергея Лазарева. Она покрасовалась перед ним в своем образе. Примечательно, что они случайно оделись в одной гамме. Публика была поражена тому, какой лук выбрала телеведущая.
«Очень странный наряд», «Уже можно просто в трусах выступать», «Ну все и все видели», «Какой ужас, трусами светит», «Никакой скромности», — стали писать в Сети.