Бузова в экстремальном мини-платье засветила трусики на публике: не скрыла зону бикини

Примечательно, что 20 декабря Ольга приехала на празднование 20-летия журнала Hello. На публике она щегольнула в белом костюме на голое тело. Артистка показала свое декольте. А вот потом она вышла на сцену уже в алом платье. Наряд экстремальной короткой длины не скрыл ее зону бикини. Бузова засветила свои трусы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».