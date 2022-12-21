Сестренку взяла на руки, брата чмокнула в макушку: дочь покойной Началовой поигралась с детьми отца от второго брака

Вера Алдонина после смерти мамы, известной певицы Юлии Началовой, живет с ее родителями. Но 16-летняя девушка часто видится с папой, Евгением Алдониным и очень дружна с его женой Ольгой, своей мачехой. А сын и дочь Евгения и Ольги Алдониных обожают Верочку.
Накануне Евгений Алдонин с женой и детьми побывал на концерте, где выступала Верочка. А после все вместе провели время.
В микроблоге Ольга Алдонина поделилась видео, которым запечатлела, как Верочка играет с братом Темой и сестрой Анжеликой. Малыши не отлипают от старшей красавицы-сестры.
Анжелику Вера взяла на руки и покружила, а подбежавшего к ней Тему чмокнула в макушку.
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«Обожаю Верочку. Дети счастливы», - подписала кадры Ольга Алдонина.
Напомним, дочери покойной Юлии Началовой Вере первого декабря исполнилось шестнадцать лет. Свой день рождения она провела с семьей папы.