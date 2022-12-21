Голливудский шик: Муцениеце в белом платье с разрезом блеснула точеной фигурой без белья на глазах Давы

Агата Муцениеце является одной из самых известных актрис в России. Она каждый год снимается в новых проектах. Многие следят за ее жизнь с тех пор, как артистка снялась в «Закрытой школе». Примечательно, что 8 лет она прожила с Павлом Прилучным и даже родила двоих детей. Однако вот уже два года звезда состоит в разводе.
Не так давно Агата стала чаще выходить в свет. Она занимается спортом, пополняет гардероб стильными нарядами. Примечательно, что актриса после развода была одна. Но на этот раз она предстала в компании блогера Давы. На новых кадрах Муцениеце покрасовалась в наряде белого цвета с разрезом на талии. Она отказалась от белья.
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На другом фото Агата уже с накидкой позирует в объятиях бывшего бойфренда Ольги Бузовой. Они даже поцеловались. Нежные снимки восхитили публику.
«Ого, какая вы роскошная», «Вам так идет белый цвет», «Образ просто протрясающий», «Как интригующе», «Вам удается добавить романтики», «Дава вам не подходит, но вы украшение любой картины», — стали писать в Сети.
Агата Муцениеце с Давой. Фото: соцсети звезды