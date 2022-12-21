Голливудский шик: Муцениеце в белом платье с разрезом блеснула точеной фигурой без белья на глазах Давы

Не так давно Агата стала чаще выходить в свет. Она занимается спортом, пополняет гардероб стильными нарядами. Примечательно, что актриса после развода была одна. Но на этот раз она предстала в компании блогера Давы. На новых кадрах Муцениеце покрасовалась в наряде белого цвета с разрезом на талии. Она отказалась от белья.

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