Словно жена миллионера: Юдашкина прильнула к Максакову, показав идиллию в Лондоне

Галина Юдашкина уговорила мужа Петра Максакова съездить в Лондон на зимние каникулы. Причем, супруги сделали себе подарок в виде романтического путешествия на двоих. Интересно, кому они оставили своих троих детей. У пары есть сыновья Аркадий и Анатолий, а также малютка-дочка Агата-Ариелла. Может за ними пока приглядывает бабушка Марина Юдашкина.
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Галина Юдашкина с мужем Петром Юдашкиным в Лондоне. Фото: личный архив
Супруги в восторге от того, что им удалось побыть наедине без детей. Уже долгие годы они могли путешествовать только с отпрысками.
«Настоящая рождественская сказка в Лондоне! Первый раз за 3,5 года мы смогли выбраться на романтическое путешествие вдвоем», - отметила Юдашкина.