Словно жена миллионера: Юдашкина прильнула к Максакову, показав идиллию в Лондоне

Галина Юдашкина уговорила мужа Петра Максакова съездить в Лондон на зимние каникулы. Причем, супруги сделали себе подарок в виде романтического путешествия на двоих. Интересно, кому они оставили своих троих детей. У пары есть сыновья Аркадий и Анатолий, а также малютка-дочка Агата-Ариелла. Может за ними пока приглядывает бабушка Марина Юдашкина.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».