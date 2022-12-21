«Никакого мужика у нее нет»: известный блогер вывела на чистую воду Кристину Асмус

Некоторое время назад достоянием общественности стал тот факт, что разведенные Гарик Харламов и Кристина Асмус до сих пор не разъехались. Пара вместе с дочкой и мама Гарика живут в особняке, Кристина Асмус ждет, когда бывший муж купит ей и дочери квартиру, но тот пока не торопится это делать.

Известный блогер Лена Миро уверена, что Гарик Харламов не заинтересован в том, чтобы Асмус от него съезжала. Так он имеет возможность часто общаться с любимой дочкой.

Рассуждая об отношениях бывших супругов в своем «Живом журнале», Лена Миро попутно пнула Кристину Асмус, заявив, что у той нет возлюбленного. А все, что видят иногда поклонники, просто хайп.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».