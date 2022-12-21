«Никакого мужика у нее нет»: известный блогер вывела на чистую воду Кристину Асмус

Некоторое время назад достоянием общественности стал тот факт, что разведенные Гарик Харламов и Кристина Асмус до сих пор не разъехались. Пара вместе с дочкой и мама Гарика живут в особняке, Кристина Асмус ждет, когда бывший муж купит ей и дочери квартиру, но тот пока не торопится это делать.
Известный блогер Лена Миро уверена, что Гарик Харламов не заинтересован в том, чтобы Асмус от него съезжала. Так он имеет возможность часто общаться с любимой дочкой.
Рассуждая об отношениях бывших супругов в своем «Живом журнале», Лена Миро попутно пнула Кристину Асмус, заявив, что у той нет возлюбленного. А все, что видят иногда поклонники, просто хайп.
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«Естественно, что общение отца с ребенком пострадает — они станут реже видеться. Гарик дочь любит и не хочет этого. Второй неудобный момент для Гарика: а кого приведет Асмус в качестве жениха в квартиру? Понятно, что эта проблема сильно преувеличена, никакого мужика у нее нет, но а вдруг? Получится, что старый папа стал реже видеться, зато появился новый — зачем это Гарику? Да еще и за его собственные деньги, потраченные на покупку квартиры бывшей жене.
Думаю, в этой ситуации Харламов нашел золотую середину, которая лично его устраивает. Дома любимая дочка. А если надо встретиться с кем-то, то у него наверняка есть еще недвижимость в городе. Ну а то, что бывшая жена шаркает этажом выше и все никак съехать не может, так это можно и потерпеть ради ребенка», — высказалась Лена Миро.