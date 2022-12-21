Бывший муж Ольги Арнтгольц — о беременности молодой жены: «Моя инициатива»

Вахтанг Беридзе вот-вот станет многодетным отцом. У него есть девятилетняя дочка Анна от первой жены Ольги Арнтгольц. Супруги развелись почти восемь лет назад.
С молодой возлюбленной Алесой Качер он воспитывает сынишку Сандрика, ему три годика. И это еще не все! Жена Вахтанга снова беременна. И у них опять будет мальчик.
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«Будет мальчик, второй сын. Именно так мы и хотели, чтобы в семье росли два брата, которые будут стоять друг за друга горой, всегда поддерживать. Загадали — и получилось», — призналась Алеса.
«На самом деле это была моя инициатива и желание иметь двоих сыновей, а Алесочка меня поддержала. Если в семье два брата — им легче, да и нам тоже», — заверил Беридзе.
По материалам WomanHit.