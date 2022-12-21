Папа поднес тортик имениннику: Николаева подловила Вдовина вместе с годовалым сыном — очень редкий кадр

Елена Николаева

Елена Николаева. Фото: соцсети

Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева поделилась семейным снимком в день рождения малыша Александрика.

В семье известной телеведущей Елены Николаевой и ее мужа, бизнесмена Игоря Вдовина, 21 декабря — большой праздник. В этот день исполнился год со дня рождения сына пары — малыша Александрика.

Папа и мама этим утром устроили сюрприз Александрику. Завтрак именинника начался с подачи торта. Тарелочку, на которой красовался кусочек десерта с зажженной свечой, сыну поднес папа Игорь Вдовин.

Александрику осталось задуть и загадать желание. Снимком, на котором запечатлено, как Игорь Вдовин держит торт перед сыном, поделилась в микроблоге Елена Николаева.

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Игорь Вдовин с сыном Александриком. Фото: соцсети

«Загадывает», — подписала фото Елена Николаева.

Подписчики телеведущей тут же принялись поздравлять Александрика и его родителей с семейным праздником.

«Лапушка Александрик», «С днем рождения Александрика! Лапочка», «Александрику здоровья, счастливый малыш — в заботе и любви. С днем рождения», — высказались в Сети.

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