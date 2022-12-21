Папа поднес тортик имениннику: Николаева подловила Вдовина вместе с годовалым сыном — очень редкий кадр

В семье известной телеведущей Елены Николаевой и ее мужа, бизнесмена Игоря Вдовина, 21 декабря — большой праздник. В этот день исполнился год со дня рождения сына пары — малыша Александрика.

Папа и мама этим утром устроили сюрприз Александрику. Завтрак именинника начался с подачи торта. Тарелочку, на которой красовался кусочек десерта с зажженной свечой, сыну поднес папа Игорь Вдовин.

Александрику осталось задуть и загадать желание. Снимком, на котором запечатлено, как Игорь Вдовин держит торт перед сыном, поделилась в микроблоге Елена Николаева.

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