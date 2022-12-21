«Это произошло не вчера»: Тата Блюменкранц из «Дома-2» сообщила о расставании с возлюбленным

Вот не зря же говорят о том, что счастье любит тишину. Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц сумела лично убедиться в справедливости этой поговорки.
Звезда реалити-шоу, так упорно доказывавшая, что у нее начались идеальные отношения с молодым красавчиком, лишилась их.
В микроблоге Тата Блюменкранц призналась, что уже давно рассталась с возлюбленным, с которым миловалась перед камерой.
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«Мы расстались. Это произошло не вчера и не неделю назад. Но зная, что вам интересно, и видя, сколько вопросов вы задаете, на которые я не готова (и не буду готова) отвечать, хочу быть с вами честной и открытой (по крайней мере, насколько это возможно)», — сообщила Тата Блюменкранц в микроблоге.
Поклонники Таты Блюменкранц разделились на два лагеря. Одни считают, что все к лучшему, и молодой человек был не парой для Таты, другим же кажется, что Тата все делает ради хайпа, а раз так, то ей поделом.