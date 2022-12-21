«Это произошло не вчера»: Тата Блюменкранц из «Дома-2» сообщила о расставании с возлюбленным

Вот не зря же говорят о том, что счастье любит тишину. Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц сумела лично убедиться в справедливости этой поговорки.

Звезда реалити-шоу, так упорно доказывавшая, что у нее начались идеальные отношения с молодым красавчиком, лишилась их.

В микроблоге Тата Блюменкранц призналась, что уже давно рассталась с возлюбленным, с которым миловалась перед камерой.

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