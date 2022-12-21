«Как роскошно, а раньше так нельзя было?»: Волочкова в шляпке и элегантном наряде с шелковой блузкой сразила публику

Примечательно, что Волочкову часто критикую за наряды. Она старается выглядеть броско и не раз подчеркивала достоинства фигуры. А вот 20 декабря балерина отправилась на премию Fashion.TV, где появилась в необычном наряде. Она покрасовалась в юбке в пол и шелковой блузке со стразами. Образ дополняли шляпка и крупные серьги.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».