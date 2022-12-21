«Как роскошно, а раньше так нельзя было?»: Волочкова в шляпке и элегантном наряде с шелковой блузкой сразила публику

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина в дизайнерском наряде появилась на премии Fashion.TV. Ее лук был не таким, как обычно.

Анастасия Волочкова уже давно не выступает в Большом театре. Она создает свои постановки и часто мелькает на телевидении. Артистка живет в роскошном особняке. Недавно она объявила, что готовится к свадьбе с новым возлюбленным. Ее бойфренда зовут Дмитрий. Он занимается развитием собственного крупного бизнеса — десертами без сахара.

Примечательно, что Волочкову часто критикую за наряды. Она старается выглядеть броско и не раз подчеркивала достоинства фигуры. А вот 20 декабря балерина отправилась на премию Fashion.TV, где появилась в необычном наряде. Она покрасовалась в юбке в пол и шелковой блузке со стразами. Образ дополняли шляпка и крупные серьги. 

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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды

«Вчера у меня случилась большая неприятность. Приятность была в том, что по приглашению я посетила их красивое мероприятие в Ritz Carlton. Этот образ создал для меня мой друг и великолепный дизайнер Джемал Махмудов, в показах которого я участвовала множество раз. Вам нравлюсь я в таком образе?

А неприятность и мое очень большое огорчение произошло по той причине, что у меня потерялась серьга. А эти серьги мне подарил мой любимый друг Коля Басков. Я не осмелюсь сказать ему об этой потере», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Волочкова. Многие осыпали ее комплиментами.

«Черный цвет очень идет, а он подходит не всем», «Замечательный образ! Пусть он и дальше вам их создает!», «Как роскошно, а раньше так нельзя было?» — написали подписчики.

 

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