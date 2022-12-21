«Я уйду»: Илон Маск отреагировал на то, что большинство пользователей Twitter хочет его отставки

В минувшие выходные новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск запустил опрос среди пользователей — уйти ему с поста гендиректора данного ресурса или же остаться. Через несколько дней результаты оказались таковы, что 57,5% респондентов высказались за то, чтобы эксцентричный богач оставил должность руководителя соцсети.

И вот как 51-летний Илон отреагировал на «волеизъявление народа».

«Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу! — написал он в Twitter. — После этого я просто буду руководить командами программного обеспечения и серверов».

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