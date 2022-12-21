Вновь шевелюра, улыбка и нормальный вес: выздоровевший Юдашкин пришел с женой на ТВ впервые за долгое время

О том, что модельер Валентин Юдашкин много лет сражается с раком, известно многим. Сам кутюрье и его жена Марина Юдашкина не скрывают данного факта от публики.

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Периодически Юдашкину становится хуже, но он справляется с недугом, радуя своих поклонников. Еще весной многие били тревогу, увидев Валентина Юдашкина в соцсетях, который с трудом ходил, выглядел слабым и очень худым, да и шапочка на голове вызывала тревогу.

Слава богу, сейчас, похоже, кутюрье намного лучше, он даже появился с супругой на ТВ, приняв участие в новогодних съемках Первого канала. На фото, которым поделилась в Сети Марина Юдашкина, Валентин Юдашкин выглядит бодрым, счастливым и со знакомой шевелюрой на голове.