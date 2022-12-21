Умер музыкант группы «Танцы минус» Антон Хабибулин

Сегодня стало известно о смерти Антона Хабибулина, гитариста популярной группы «Танцы минус». О причине смерти пока не сообщается. Коллектив «Танцы минус» опубликовал на своей странице в соцсети лаконичный пост:

«У нас горе, не стало Антона».

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Пользователи Сети поспешили выразить свои соболезнование друзьям и коллегам Антона в комментариях. Хабибулин пришел в «Танцы минус» в 2006 году. Прежде он был музыкантом «Морального кодекса» и «СБПЧ», работал также и с Павлом Артемьевым, сообщает издание Аrgumenti.ru.