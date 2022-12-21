Брюс Уиллис станет дедом — его старшая дочь Румер сообщила о беременности

Надеемся, что 67-летний Брюс Уиллис еще достаточно хорошо осознает окружающую реальность, чтобы порадоваться этой новости. Его старшая дочь Румер беременна и скоро сделает знаменитого актера дедушкой.
20 декабря 34-летняя артистка поделилась радостной новостью в социальной сети. Она выложила несколько селфи со своим бойфрендом, музыкантом Дереком Ричардом Томасом, на которых виден ее округлившийся животик. На некоторых фотографиях мужчина целует эту часть тела своей возлюбленной. Вместо подписи будущая мама оставила только эмодзи в виде рассады.
Румер Уиллис показала, как ее возлюбленный Дерек Ричард Томас рад тому, что станет папой. Фото: соцсети
Добавим, что молодая пара обнародовала свои отношения всего месяц назад.
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Напомним, Румер Гленн Уиллис — старшая из трех дочерей Брюса Уиллиса и Деми Мур. Всего у звезды боевиков пятеро дочек. В начале 2022 года семья актера сообщила, что он уходит из кино в связи с диагностированной афазией — расстройством, которое затруднят восприятие и воспроизводство речи.