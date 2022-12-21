«Произошла ошибка»: адвокат Киркорова прокомментировал проблемы с московской недвижимостью певца

В Сети прошла новость о новых проблемах Филиппа Киркорова с недвижимостью. На этот раз дело касается двухэтажного пентхауса звезды на Арбате. Якобы артисту начислили слишком большой налог на элитное жилье в самом сердце Москвы, и теперь он будет через суд доказывать, что должен платить меньше. Путем разделения большого пентхауса на два поменьше.

Ситуацию для Teleprogramma.pro прокомментировал адвокат звезды Александр Добровинский.

«Произошла ошибка при подсчете налога на квартиру Филиппа Киркорова, в ходе которой неверно была указана кадастровая стоимость жилья. В связи с чем налог на эту недвижимость оказался выше более чем на 4 миллиона рублей. Необходимую сумму налогов Филипп Бедросович оплатил, а ошибка в расчете будет доказана в суде, думаю, на первом же слушании», — пояснил знаменитый юрист.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».