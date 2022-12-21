Михалкова потеребонькала «язычок» на публике, утянувшись в латекс: дышит порочностью

Юлия Михалкова.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Актриса порадовала публику красивыми фотографиями.

Юлия Михалкова выставила в сеть во «ВКонтакте» кадры со своей новой фотосессии. Звезда утянулась в латексный наряд, подчеркнув стройность своих бедер и ног.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

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На выставленном кадре артистка двигает «язычком» от замка как бы намереваясь расстегнуть одежду, провоцируя народ на тайные мысли о ней.

Как всегда, Михалкова получалась на фото неподражаемой. Удивительно, как ей удалось сохранить такую красоту и грацию в 39 лет.

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