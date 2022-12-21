Севастьянова эпично раскрыла «межножную щель», подстелив полотенце: рука – где надо (фото)

Каролина Севастьянова обладает точеной фигурой модели, которую с удовольствием показывает поклонникам. Фолловеры пребывают в шоке, многим до сих пор не верится, что можно быть такой совершенной.

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Впрочем, это дело вкуса. Многие считают, например, что идеальные женские ножки должны иметь 4 щели. А когда Севастьянова стоит прямо? она у нее одна и очень внушительная. Далеко не всем нравится такая худоба.

На одном из последних снимков спортсменка как раз показывает эту свою особенность, запечатлевшись на фоне ванной с разбросанными на полу полотенцами. Ручку Севастьянова положила на талию, подчеркнув ее совершенство.

Конечно, верные поклонники Каролины пришли в восторг от снимка и ее красивой фигуры, пусть и с особенностями.