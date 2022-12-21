Подвигала задом и изобразила, будто она сверху: Регина Тодоренко исполнила эротичный танец (видео)

Певица, актриса и телеведущая Регина Тодоренко вечером во вторник, 20 декабря, поделилась со своими подписчиками видеороликом, который многих весьма удивил. На видео мать двоих детей и жена Влада Топалова танцует на вечеринке, посвященной дню рождения известного журнала.

Под энергичную музыку Тодоренко сперва двигала задом, а затем бросилась на пол и принялась совершать поступательные движения.

Одета она была в длинное черное платье-бюстье с открытой поясницей и туфли на каблуках, но танцу это не помешало и девушка сорвала бурные овации.

«Чтобы вы понимали, это кормящая мать», - отметил ведущий.

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