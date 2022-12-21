Ценник ошарашит россиян: найден продукт, который станет дороже вдвое, — народ запасается

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Не удивительно, что предприниматели отреагировали на возросший покупательский спрос и тут же стали взвинчивать ценники на самые ходовые товары к праздничному застолью.

И, поскольку людей не испугало повышение цен, чеки продолжают и продолжают увеличиваться.

Значительно подорожали мясо и рыба, икра, а также деликатесы. Однако лидером в росте цен стало шампанское. Эксперты полагают что к новогодней ночи его стоимость может возрасти почти вдвое.

По материалам КП