«Мне привет передавал»: Артем Дзюба пошутил над поступком аргентинского вратаря, показавшего неприличный жест в Катаре

После чемпионата мира по футболу, завершившегося 18 декабря в Катаре, весь мир обсуждает не только победу Аргентины и блестящее выступление Лео Месси, но и номер, который выкинул вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес. Получив награду лучшему вратарю - «Золотую перчатку» - спортсмен изобразил неприличный жест, подставив награду к гениталиям.
Мимо этого события не смог пройти мимо и резидент Comedy Club Гарик Харламов. Он опубликовал фото Мартинеса в соцсети, отметив, что на этом снимке странно абсолютно все.
«Мне привет передавал», - написал под постом «Бульдога» футболист сборной России Артем Дзюба.
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Дзюба отреагировал на пост Харламова. Фото: соцсети
Реакция Дзюбы на историю Мартинеса собрала уже более 13 тысяч лайков и множество одобрительных комментариев.
Напомним, что Артем к своим 34 годам успел не единожды оскандалиться на всю Россию. Это связано и с его изменами жене, и с попавшим в Сеть видео, на котором футболист «душит одноглазую змею». Из-за последнего факта, напомним, Дзюба лишился возможности сыграть в трех матчах национальной сборной.