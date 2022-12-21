«Мне привет передавал»: Артем Дзюба пошутил над поступком аргентинского вратаря, показавшего неприличный жест в Катаре

После чемпионата мира по футболу, завершившегося 18 декабря в Катаре, весь мир обсуждает не только победу Аргентины и блестящее выступление Лео Месси, но и номер, который выкинул вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес. Получив награду лучшему вратарю - «Золотую перчатку» - спортсмен изобразил неприличный жест, подставив награду к гениталиям.

Мимо этого события не смог пройти мимо и резидент Comedy Club Гарик Харламов. Он опубликовал фото Мартинеса в соцсети, отметив, что на этом снимке странно абсолютно все.

«Мне привет передавал», - написал под постом «Бульдога» футболист сборной России Артем Дзюба.

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