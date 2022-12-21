«Не смог сдержать слез»: Влад Топалов расплакался на утреннике сына в детском саду

Регина Тодоренко и Влад Топалов, как и многие родители детей детсадовского возраста, испытали счастье от возможности присутствовать на утреннике своего чада в дошкольном учреждении и увидеть, как их сын Миша проявляет свои актерские способности.

После утренника Регина опубликовала видео, на котором закрыла мужу лицо надписью, чтобы подписчики не видели его… слез. Телеведущая призналась, что она впервые видела, как плачет муж на детском утреннике.

«Представляете, не смог сдержать слез, когда мишка вышел на сцену», - рассказала Регина.

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