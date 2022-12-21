Забыла про лифчик: Ольга Бузова в белоснежном костюме засветила свои «пикантности» на светском мероприятии

В декабре особенно много мероприятий. Ольга 20 декабря успела появиться в кожаном платье с очень смелыми вырезами на премии Fashion.TV, а потом она приехала на празднование 20-летия журнала Hello уже в другом наряде.

К гостям Бузова вышла в белоснежном костюме с босоножках. Однако она надела жакет на голое тело, забыв про лифчик. Артистка без стеснения демонстрировала пикантное декольте.

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