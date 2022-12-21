Забыла про лифчик: Ольга Бузова в белоснежном костюме засветила свои «пикантности» на светском мероприятии

Ольга Бузова продолжает строить карьеру на телевидении. Она ведет несколько программ, а также появляется в качестве гостьи на разных шоу. Артистка в свои 36 лет мечтает о семье. Однако пока в ее расписании лишь выступления, съемки и тренировки. А так как она свободная девушка, то выбирает наряды, которые привлекают мужское внимание.
В декабре особенно много мероприятий. Ольга 20 декабря успела появиться в кожаном платье с очень смелыми вырезами на премии Fashion.TV, а потом она приехала на празднование 20-летия журнала Hello уже в другом наряде.
К гостям Бузова вышла в белоснежном костюме с босоножках. Однако она надела жакет на голое тело, забыв про лифчик. Артистка без стеснения демонстрировала пикантное декольте.
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Поклонники отметили, что Ольга выглядела очень элегантно. Она получила множество комплиментов. Но некоторые подвергли ее критике. «Вот это красота», «Крутой лук! Наконец-то!», «Какой шикарный вид», «Декольте показала, так хоть приличнее, чем в кожаном платье», «Оля, хватит оголяться», «Лифчик уже не модно носить?» — стали писать подписчики.