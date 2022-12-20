Позирует без одежды, принимает откровенные позы — полуобнаженная Севастьянова устроила провокацию

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова назвала себя мастером спорта «по фоткам в купальниках».

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова сегодня снискала себе славу на несколько ином поприще.

Спортсменка преуспела в публичной демонстрации своего тела и красивой фигуры. Снимков в купальниках и откровенных нарядах в микроблоге Каролины Севастьяновой так много, что гимнастка сама себя называет чемпионкой в этом виде соревнований. Видимо, с самой собой.

«Мастер спорта по фоткам в купальниках», — призналась Каролина Севастьянова.

Так, она прокомментировала фото, на котором позирует в бикини в откровенной позе.

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Каролина Севастьянова приподняла волосы, чтобы те не закрывали ее красоту от глаз поклонников. Поза получилась откровенной.

Каролина Севастьянова в бикини. Фото: соцсети

«Идеальнее девушек не видела», «Какая вы красивая», «А еще мастер спорта по длинным ножкам и олимпийская чемпионка по глазкам», «Идеальные изгибы», — отреагировали поклонники Каролины Севастьяновой на снимок.

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