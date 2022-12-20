Тодоренко в силуэтном платье с прозрачным декольте появилась на публике: блеснула своими пышностями

Недавно Регина похвасталась, что сбросила несколько килограммов. Для выходов в свет она уже не боится выбирать мини-платья. Но 20 декабря телеведущая отправилась на мероприятие журнала Hello. Она щегольнула на ковровой дорожке в силуэтном платье в пол с прозрачным декольте до пупка. Тодоренко подчеркнула свои формы.

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