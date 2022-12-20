Тодоренко в силуэтном платье с прозрачным декольте появилась на публике: блеснула своими пышностями

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она много лет строит карьеру. Недавно Регина снова оказалась в кресле члена жюри в новогоднем выпуске шоу «Маска». Отметим, что лишь недавно она родила второго сына. Теперь она растит малышей Михаила и Мира. Звезда даже участвует в «Ледниковом периоде», чтобы быстрее вернуться в форму.
Недавно Регина похвасталась, что сбросила несколько килограммов. Для выходов в свет она уже не боится выбирать мини-платья. Но 20 декабря телеведущая отправилась на мероприятие журнала Hello. Она щегольнула на ковровой дорожке в силуэтном платье в пол с прозрачным декольте до пупка. Тодоренко подчеркнула свои формы.
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Публика заметила, что молодая мама еще не совсем вернулась в форму. Широкие бедра и плечи лишь были еще более видны, благодаря наряду, а вот талия у звезды пропала. Однако поклонники ободрили телеведущую, заверив, что прошло еще мало времени после родов. «Декольте смелое», «Неудачный наряд», «У вас фигура квадратная», «Эх, только руки похудели», — стали писать в Сети.