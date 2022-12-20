Подольская оголила плоский живот перед Пресняковым на ковровой дорожке: ниточки обтянули прелести

На этот раз Наталья решила выйти в свет. Она начала заранее собираться на мероприятие. Певица облачилась в черную облегающую юбку и топ. Наряд с тесемками на животе позволил ей подчеркнуть точеную фигуру. На фоне слухов о беременности Подольская похвасталась рельефным прессом. Пресняков в черном костюме сопровождал жену, а дети выбежали, чтобы проводить маму.

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