Подольская оголила плоский живот перед Пресняковым на ковровой дорожке: ниточки обтянули прелести

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру на сцене. Она успела обрести счастье и в личной жизни. Певица больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У них подрастают дети: семилетний Артемий и двухлетний Иван. Примечательно, что звезда быстро вернулась в форму после вторых родов.
На этот раз Наталья решила выйти в свет. Она начала заранее собираться на мероприятие. Певица облачилась в черную облегающую юбку и топ. Наряд с тесемками на животе позволил ей подчеркнуть точеную фигуру. На фоне слухов о беременности Подольская похвасталась рельефным прессом. Пресняков в черном костюме сопровождал жену, а дети выбежали, чтобы проводить маму.
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Супруги пришли на премию журнала Hello. Наталья не стала прятать красоту фигуры. В руках она держала необычную сумку. Публика восхитилась тем, как выглядит 40-летняя артистка. «До чего шикарная», «Эталонный животик», «Вова сияет рядом с женой», «Ох, вот это фигурка», — стали писать в Сети.