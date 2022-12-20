Неужели из-за Марии Порошиной? Звезда сериала «Всегда говори всегда» Ярослав Бойко разводится с женой

Звезда сериала «Всегда говори всегда» Ярослав Бойко разводится с женой после двадцати с лишним лет брака. Иск о расторжении союза подан в один из московских судов.

Что стало причиной разрыва Ярослава Бойко и его жены, танцовщицы Рамуне Ходоркайте, неизвестно.

Не исключено, что к нему могли привести отношения Ярослава Бойко с актрисой Марией Порошиной. Слухи о том, что актеры после работы в сериале «Всегда говори всегда» так и не смогли расстаться, появляются регулярно. Некоторое время назад Мария Порошина родила сына Андрея, отца которого скрывает.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».