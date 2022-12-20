Неужели из-за Марии Порошиной? Звезда сериала «Всегда говори всегда» Ярослав Бойко разводится с женой

Ярослав Бойко

Ярослав Бойко. Фото: Global Look Press

Ранее актера Ярослава Бойко подозревали в романе с партнершей по фильму Марией Порошиной.

Звезда сериала «Всегда говори всегда» Ярослав Бойко разводится с женой после двадцати с лишним лет брака. Иск о расторжении союза подан в один из московских судов.

Что стало причиной разрыва Ярослава Бойко и его жены, танцовщицы Рамуне Ходоркайте, неизвестно.

Не исключено, что к нему могли привести отношения Ярослава Бойко с актрисой Марией Порошиной. Слухи о том, что актеры после работы в сериале «Всегда говори всегда» так и не смогли расстаться, появляются регулярно. Некоторое время назад Мария Порошина родила сына Андрея, отца которого скрывает.

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Ярослав Бойко известен своей любвеобильностью и многочисленными романами, которые заводил с партнершами по съемкам и сцене.

Жена Ярослава Бойко закрывала глаза на его похождения и родила от него двоих детей - в 1999-м сына Максима, а в 2003-м дочку Эмилию.

По материалам kp.ru.

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