Неужели из-за Марии Порошиной? Звезда сериала «Всегда говори всегда» Ярослав Бойко разводится с женой

Звезда сериала «Всегда говори всегда» Ярослав Бойко разводится с женой после двадцати с лишним лет брака. Иск о расторжении союза подан в один из московских судов.
Что стало причиной разрыва Ярослава Бойко и его жены, танцовщицы Рамуне Ходоркайте, неизвестно.
Не исключено, что к нему могли привести отношения Ярослава Бойко с актрисой Марией Порошиной. Слухи о том, что актеры после работы в сериале «Всегда говори всегда» так и не смогли расстаться, появляются регулярно. Некоторое время назад Мария Порошина родила сына Андрея, отца которого скрывает.
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Ярослав Бойко известен своей любвеобильностью и многочисленными романами, которые заводил с партнершами по съемкам и сцене.
Жена Ярослава Бойко закрывала глаза на его похождения и родила от него двоих детей - в 1999-м сына Максима, а в 2003-м дочку Эмилию.
По материалам kp.ru.