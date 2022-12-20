Пудровое платье, волосы по плечам: Саша Артемова засняла дочку-куколку на празднике с Дедом Морозом

Бывшая участница «Дом-2» Саша Артемова уже три с лишним года с успехом скрывает, как выглядит ее дочка от бывшего мужа Жени Кузина.

Саша Артемова показывает наследницу, но всякий раз выбирает такие ракурсы, чтобы лицо малышки не попадало в камеру.

На этот раз Саша Артемова поделилась видео, на котором запечатлела подросшую наследницу на празднике с Дедом Морозом и Снегурочкой. Саша рассказала, что дочка мечтала увидеть новогодних персонажей с самого ноября, и вот ее мечта сбылась.

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