Пудровое платье, волосы по плечам: Саша Артемова засняла дочку-куколку на празднике с Дедом Морозом

Бывшая участница «Дом-2» Саша Артемова уже три с лишним года с успехом скрывает, как выглядит ее дочка от бывшего мужа Жени Кузина.
Саша Артемова показывает наследницу, но всякий раз выбирает такие ракурсы, чтобы лицо малышки не попадало в камеру.
На этот раз Саша Артемова поделилась видео, на котором запечатлела подросшую наследницу на празднике с Дедом Морозом и Снегурочкой. Саша рассказала, что дочка мечтала увидеть новогодних персонажей с самого ноября, и вот ее мечта сбылась.
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В кадре Саша Артемова показала свою дочку, облаченную в пудровое платье из органзы. Волосы девочки распущены и спускаются по плечам. Выглядит она как куколка.
«Малышка стояла минут 10 в замершем состоянии и не верила своим глазам, что так бывает и все наяву. Потом начала немного стесняться и как разошлась! Даже стих первая вышла рассказала (не зря учили). Детки постарше так вообще отпускать не хотели Деда и Снегурочку, наигрались и наплясались на год вперед», - поделилась Саша Артемова под видео.
Саша Артемова с дочкой. Фото: скрин соцсети